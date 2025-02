Tod einer 15-Jährigen: Gruppe gelangte über Leiter in die alte Fabrik

Nach dem Tod einer 15-Jährigen am Donnerstagabend in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) steht nun fest, wie das Mädchen und drei weitere Personen im Alter von 15, 18 (rpt. 18) und 21 Jahren, alle aus Wien, auf das Areal gelangt waren.