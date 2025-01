Zehn Jahre gequält: Frau von Mann in Wien misshandelt

Über zehn Jahre hinweg hat ein 50-jähriger Mann in Wien-Brigittenau seine Frau körperlich misshandelt und mit dem Umbringen bedroht.

Laut Polizeisprecher David Pawlik setzten Polizisten des Brigittenauer Stadtpolizeikommandos den fortlaufenden Gewalttaten am späten Montagvormittag ein Ende, nachdem sie wegen erneuter Misshandlungen zu der Wohnung am Handelskai gerufen worden waren. Der 50-Jährige ist in Haft.