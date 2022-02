Mann flüchtet auf gestohlenem Fahrrad vor Polizei

Die Polizei versuchte am Dienstagnachmittag am Margaretengürtel einen Fahrradfahrer anzuhalten. Der Mann versuchte zu flüchten und fuhr dabei über eine Rote Ampel. In der Sankt-Johann-Gasse konnten die Beamten den Tatverdächtigen dann anhalten. Im Rucksack des Mannes fanden sie Einbruchswerkzeug. Auch die Herkunft des Fahrrades konnte er nicht schlüssig erklären. Bei ihm soll es sich um einen 46-jährige Türken handeln.