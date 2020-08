Mann findet Panzersprenggranate im Keller

Ein 44-jähriger Mann hat am Donnerstag in seinem Keller in der Rechten Wienzeile in Wien-Meidling ein mutmaßliches Kriegsmaterial gefunden. Polizisten sperrten den Gefahrenbereich ab und verständigten einen sprengstoffkundigen Beamten sowie den Entminungsdienst.

Nach einer Besichtigung konnte die Panzersprenggranate vom Entminungsdienst abtransportiert werden, berichtete die Polizei. Für Personen oder Gebäude habe keine Gefahr bestanden.

Tipps der Polizei

Bei der Auffindung von Kriegsmaterial, rät die Polizei, sich den Auffindungsort zu merken oder zu markieren und sich dann in sichere Distanz zu begeben. Man sollte unverzüglich 133 (Polizei) oder 112 (Feuerwehr) rufen. Wichtig ist, dass die aufgefundenen Gegenstände unverändert liegen bleiben und nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.