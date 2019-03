Mann erstochen: Frau stellte „Unfall“ in der Wohnung nach

Es war ein Unfall, beteuerte die 38-Jährige am Freitag immer wieder und weinte. Am 9. Februar soll sie ihren 40-jährigen Mann in der gemeinsamen Wohnung in der Karl-Heinz-Straße in Wien-Liesing erstochen haben. Am Freitag kehrte die Frau – sie zog die große Kapuze ihrer Jacke tief ins Gesicht – mit Sachverständigen, Polizisten und Anwälten zum Tatort zurück. Auch die 18-jährige Tochter der Verdächtigen begleitete sie – sie war Zeugin der Tat.

„Laut Sachverständigem lässt sich die Unfallversion überhaupt nicht in Einklang bringen“, sagt Astrid Wagner, die die Hinterbliebenen des Mannes vertritt. Für die tiefe Verletzung sei ein wuchtiger Stich nötig gewesen.