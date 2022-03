Mann drohte, Parksheriffs in der Wiener Innenstadt zu überfahren

Am Mittwochabend notierten zwei Organe der Parkraumüberwachung die Daten eines falsch abgestellten Pkws in der Weihburggasse in der Wiener Innenstadt.

Der Autobesitzer kam zurück zum Fahrzeug und verlangte laut Polizei "in aufgebrachter und lautstarker Manie die Stornierung der Anzeige". Dabei soll der Mann den zwei Parksheriffs gedroht haben, sie zu überfahren.