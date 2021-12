Mann bei versuchtem Diebstahl in Wiener Baumarkt ertappt

Am Donnerstagnachmittag dürfte ein Mann in einem Baumarkt in der Favoritner Triester Straße versucht haben, Werkzeug und Arbeitskleidung zu stehlen.

Der 46-jährige Slowake versuchte gegen 17 Uhr den Baumarkt zu verlassen, ohne für die Sachen zu bezahlen. Er wurde von einem Ladendetektiv angehalten, der die Polizei verständigte.

Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann seit Juni ein aufrechter Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts von Eigentumsdelikten bestand. Des Weiteren bestand auch ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet.

Der Slowake wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

