Mann bedrohte Putzfrau am Klo der Opernpassage mit Messer

Ein 30-jähriger Slowake soll Samstagabend in der Toilettenanlage der Opernpassage in der Inneren Stadt eine Putzfrau bedroht haben. In der Hand hielt der Mann ein Klappmesser.

Im Anschluss ging er auf die Toilette - das nutzte die 63-Jährige, um die Polizei zu alarmieren. Und die wartete schon, als der Mann das WC wieder verlassen wollte. Er wurde festgenommen, sein Motiv ist unklar. Das Klappmesser wurde sichergestellt. Die Putzfrau blieb unverletzt.