Mann soll in Floridsdorf Familie mit Besen und Messer bedroht haben

Ein Familienstreit eskalierte am vergangenen Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf. Die Polizei wurde nachmittags wegen eines Streits unter Brüdern verständigt. Am Einsatzort am Satzingerweg war allerdings nur noch der ältere Bruder anwesend. Er gab an, dass sein jüngerer Bruder randaliert habe.

Er soll die Mutter mit einem Besenstiel attackiert und ihn, den Bruder, mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Der beschuldigte Mann soll laut Angaben der Familie schon seit geraumer Zeit immer wieder handgreiflich geworden sein. Die Polizisten konnten den 22-jährigen Verdächtigen wenig später festnehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

