Mann bedrohte Kassiererin und raubte Tankstelle aus

Am Sonntagabend raubte ein unbekannter Mann in der Breitenfurter Stra├če eine Bank aus. Mit einem Messer bedrohte er die Kassiererin und forderte Bargeld. Nachdem sie ihm das Gled gegeben hatte, fl├╝chtete der Unbekannte. Die Frau wurde nicht verletzt. Die Polizei fandet nach dem Mann, anonyme Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

