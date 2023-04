Mann bedrohte in Wien Lebensgefährtin mit Messer

Ein 33-jähriger Mann soll bei einem Streit am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf seiner 27-jährigen Lebensgefährtin ein Küchenmesser vor den Hals gehalten, sie mit dem Umbringen bedroht und geschlagen haben. Er wurde von der herbeigerufenen Polizei festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag in einer Aussendung.