Mann bedrohte Lebensgefährtin in Wien-Floridsdorf mit dem Umbringen

Um 23 Uhr ging ein Notruf bei den Beamten ein, in dem eine Frau in Wien-Donaustadt angab, mit dem Tod bedroht worden zu sein. Nach näherer Befragung stellte sich heraus, dass die 55-Jährige von ihrem Lebensgefährten während eines Telefonats bedroht worden war. Der Mann befand sich währenddessen in Floridsdorf.