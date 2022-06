Mann attackierte und bedrohte Frau in Wien

Eine 26-jährige Frau gab am Dienstag in einer Polizeidienstelle an, zuvor von ihrem 33-jährigen Mann, der deutscher Staatsbürger ist, bedroht, miss-handelt, gestoßen, geschlagen, gewürgt und mit einem Messer attackiert worden zu sein.

Ihren Auskünften zufolge soll der Ehemann bereits seit 2019 immer wieder gewalttätig gewesen sein. Über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann noch Dienstagabend festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Bei seiner Vernehmung verweigerte er die Aussage und wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es hier:

Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555

Männernotruf: (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 246 247.

