Radeln gegen die Einbahn? StVO-Novelle wird doch noch überarbeitet

Wenn Türkis-Grün am heutigen Mittwoch die finale Regierungsvorlage zur Novelle der Straßenverkehrsordnung vorlegt, dann dürften sich darin einige überraschende Änderungen finden: Man habe die vielen Einwände, die in der Begutachtungsphase vorgebracht wurden, „sehr ernst genommen“ – und reagiert. Das war am Montag aus Regierungskreisen zu hören.

Konkret soll die ÖVP mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in drei Punkten nachverhandelt haben, die parteiintern in den vergangenen Wochen für besondere Kritik gesorgt haben. Man habe sich „von den Grünen über den Tisch ziehen lassen“, lautet(e) der Tenor bei den Türkisen. Diese Scharte dürfte man nun in letzter Minute ausgewetzt haben.