In Wien hat der "Austrian World Summit" angefangen

Am Dienstag am Vormittag hat in Wien eine Konferenz für Klima-Schutz angefangen. Sie heißt "Austrian World Summit". Zu dieser Konferenz kommen immer viele Politiker und berühmte Menschen.

Heuer kommt Arnold Schwarzenegger wegen den steigenden Corona-Zahlen nicht zum "Austrian World Summit". Er ist nur per Video dabei.

Schwarzenegger ist ein sehr berühmtester Österreicher. Er wurde in den USA als Filmstar und als Politiker sehr bekannt. Schwarzenegger setzt sich schon lange für den Klima-Schutz ein.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++