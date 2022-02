Mann (38) in Favoritner Wohnung angeschossen

"Mein Freund wurde mit einer Gaspistole angeschossen", meldete sich am Mittwochabend ein unbekannter Anrufer bei der Wiener Polizei. Als die Exekutive an der angegebenen Adresse in der Troststraße in Favoriten eintraf, war die Wohnungstür offen und ein Mann lag regungslos am Boden. Die Wunden im Brustbereich stammten aber ganz offensichtlich nicht von einer Gaspistole, sondern von einer "echten" Waffe. Er war offenbar von Geschossen einer scharfen Faustfeuerwaffe mehrfach - bis zu dreimal - getroffen worden.

Der Verletzte, ein 38-jähriger Mann, dessen nähere Identität noch unbekannt ist und der ersten Angaben der Polizei zufolge allein in der Wohnung war, wurde reanimiert und von der Rettung in ein Spital gebracht, wo er "um sein Leben kämpft", wie es am Mittwochabend von einem Sprecher der Wiener Polizei gegenüber dem KURIER hieß.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.