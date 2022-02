Am späten Dienstagabend wurde die Polizei auf einen Lenker aufmerksam, der in der Ybbsstraße in Wien-Leopoldstadt mehrere Verkehrsübertretungen begangen hat.

Der 18-Jährige dürfte mehrmals das Rotlicht missachtet sowie über Sperrlinien gefahren sein, bestätigte ein Polizeisprecher auf KURIER-Anfrage. Als er angehalten wurde, soll sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben. Weiters dürfte er mit dem Umbringen gedroht und versucht haben, eine Polizistin zu schlagen.

Da er sich heftig gegen die Festnahme wehrte, konnte er nur unter Anwendung von Körperkraft geschnappt werden. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, die ins Spital gebracht wurden. Ihren Dienst konnten sie nicht fortsetzen.

