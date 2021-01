Mangelhafte Straßenbau-Akten: Sima über ÖVP-Kritik erzürnt

Unter den 19 Projekten seien auch solche aus ÖVP-regierten Bezirken wie (einst) der Josefstadt oder Döbling, heißt es vonseiten der SPÖ: zum Beispiel der Umbau der Laudongasse, der Blindengasse oder der Hauptstraße in Döbling. „Diese Bezirke haben die Förderungen gerne in Anspruch genommen“, so Sima.

Den Vorwurf, Informationen zu verweigern, will die Stadträtin nicht auf sich sitzen lassen: „Wann immer es Fragen zu Ausschussakten gibt, stehen wir gerne für Informationen zur Verfügung.“

Info in Akt gefordert

Diese Argumentation lässt wiederum die ÖVP nicht gelten. Natürlich würde man Rücksprache mit den Parteikollegen aus den Bezirken halten, sagt ÖVP-Planungssprecherin Elisabeth Olischar.