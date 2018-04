Mahrer: „Es ist richtig, Menschen gar nicht herkommen zu lassen“

Aber wenn dort mehr Polizisten wären, würden die Drogendealer doch weggehen, oder?

Kontinuierliche und starke Polizeipräsenz ist wichtig, aber sie ist nicht die einzige Lösung. Es muss endlich möglich sein, sich in dieser Stadt zu Ordnung an öffentlichen Plätzen zu bekennen. Und da ist das Thema Alkoholverbot wesentlich. Am Bahnhof Wien Mitte funktioniert das. Der Praterstern ist ein Bereich, wo seit Jahren Entscheidungen der Stadtregierung ausständig sind.

Egal was Sie machen würden, eine Stadt wie Wien wird immer Drogendealer haben. Wie bekommt man dieses Problem in den Griff?

Ein Punkt sind Veränderungen im Asyl- und Migrationsrecht. Der Drogenmarkt in Wien wird hauptsächlich von Algeriern, Marokkanern, Afghanen und Nigerianern betrieben. Wenn man die Nigerianer in Wien überprüft, stellt man fest, dass im Schnitt nur vier Prozent asylberechtigt sind und die Republik große Probleme hat, die anderen zurückzustellen. Es ist richtig, den Weg fortzusetzen, Asylverfahren außerhalb von Europa zu führen und die Menschen erst gar nicht herkommen zu lassen.