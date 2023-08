Erdbeben im südlichen NÖ am Donnerstag: "Ganz schön gescheppert"

Wieder bebte im Bezirk Neunkirchen im südlichen Niederösterreich die Erde. Es ist das insgesamt 10. Beben binnen 14 Tagen. Anders als die vorhergehenden, war das Beben am Donnerstag um 13.45 Uhr aber kilometerweit spürbar.

Die Magnitude betrug laut Geosphere Austria (ehemals ZAMG) 3,1, die Erdstöße passierten in 8 Kilometern Tiefe. In sozialen Netzwerken schrieben User, dass sie "noch nie so ein starkes Beben erlebt" hätten. Es hätte "ganz schön gescheppert."