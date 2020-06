Magier will Naturwacht wiederbeleben

Ausgerechnet ein Zauberer will der Wiener Naturwacht zu ihrer früheren Bedeutung zurückverhelfen. Doch das könnte eine Illusion sein. Denn die Stadt drehte den ehrenamtlichen Naturschützern, die seit 1976 als verlängerter Arm des Magistrats ökologische Missstände aufdeckten, die Subventionen ab und ersetzte sie durch Beamte. Seither fristen die Naturwächter ein Schattendasein ohne offizielle Mission.

Neo-Obmann Tony Rei setzt nun alles daran, den Verein in ein neues Licht zu rücken – weg vom "Privatsheriff"-Image. Mit Bürgermeister Michael Häupl (SP) will er ebenso das Gespräch suchen, wie mit den Grünen. Seitens der Stadt zeigt man allerdings kein Interesse an einer neuerlichen Kooperation.