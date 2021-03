Märkte für Setzlinge starten: Wo man in Wien zarte Pflänzchen bekommt

Gärtner können dort übrig gebliebene und in Papiersackerln abgefüllte Samen an die Scheibe kleben - und natürlich auch Sackerln von anderen mitnehmen. Auch die dazu passenden Pflanzenbeschreibungen werden an der Fensterscheibe gesammelt.

Info: 2., Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung am Max-Winter-Platz 23 und 2., Stadtteilmanagement Nordbahnviertel und Nordwestbahnhof in der Nordbahnstraße 14

Raritätenbörse

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Botanischen Garten: Die Raritätenbörse, ein Fixtermin für Pflanzenliebhaber, wurde bereits abgesagt. Sie hätte von 16. bis 18. April stattfinden sollen.