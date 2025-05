Seit mittlerweile 40 Jahren bietet die Männerberatung Wien Begleitung für Burschen und Männer in schwierigen Lebenslagen. Das niederschwellige Angebot, unterstützt von der Stadt Wien, umfasst geschlechter- und männlichkeitsreflektierte Beratung, Begleitung, Psychotherapie und Coaching. Neben der psychologischen kommt auch die soziale und juristische Hilfe hinzu, "bei allen möglichen Themen, die Männer heutzutage beschäftigen," wie es heißt.

" Wir Männer müssen mehr über Gewalt sprechen"

Gerade in den letzten Jahren erfährt das Thema Männerarbeit immer dann traurige Aufmerksamkeit, wenn es zu einem Gewaltverbrechen gegen Frauen kommt. "Wenn Österreich europaweit einen traurigen Spitzenplatz bei Femiziden einnimmt, wird deutlich: Männerarbeit ist kein "nice to have", sondern Pflicht und eine gesellschaftlichen Notwendigkeit," heißt es von Seiten der Männerberatung, die auch eng mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) kooperiert. Die Arbeit mit Gewalttätern sowie Gewaltprävention ist deshalb ein weiterer Schwerpunkt, nach dem Motto: "Täterarbeit ist Opferschutz“.

"Das Bagatellisieren von Gewalt ist unter Männern noch immer stark ausgeprägt. Ein Thema, das leider meist von Frauen bzw. Gewaltopfern in den Diskurs gebracht wird. Doch wir Männer müssen das Problem mehr zur Sprache bringen, insbesondere, da auch viele Männer Betroffene männlicher Gewalt sind," so Žiga Jereb, Psychotherapeut und Geschäftsführer der Männerberatung Wien.

Vor allem bei Jugendlichen müsse man hier früh ansetzen, da gerade sie in sozialen Medien, Foren und auf Videoplattformen der seit Jahren wachsenden "Manosphere" stark ausgesetzt seien.