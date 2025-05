Tödliche Schüsse auf Ex-Freundin: Verdächtiger gefasst

Jener Mann, der am Wochenende in Maria Alm seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, dürfte nun gefasst sein.

Der 32-Jährige soll seine Ex-Freundin (34) auf einem Parkplatz in Maria Alm in Salzburg erschossen haben. Am Mittwoch soll er in den Niederlanden festgenommen wurden sein.

Nähere Informationen in Kürze.