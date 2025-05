Nach Femizid in Salzburg: Weiter keine Spur von Verdächtigem

Mit Hinweisen zu Krisztian P. oder dem von ihm verwendeten Fahrzeug sollen sich Zeugen unter der Telefonnummer 059133 50 3333 an das Landeskriminalamt Salzburg oder jede andere Polizeidienststelle wenden, gab die Polizei am Sonntagvormittag bekannt.

Wie nun bekannt wurde, wandte sich das spätere Opfer bereits im Vorjahr an die Polizei. Anfang Dezember erstattete die Frau gegen ihren Ex-Freund Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Weinkamer, am Montag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.

Konkret soll sich der Ungar Zutritt in die Wohnung der 34-Jährigen verschafft und dort einen Adventkranz beschädigt haben. Das habe der Beschuldigte bestritten. Darüber hinaus habe er mehrmals versucht, mit der Frau Kontakt aufzunehmen und ihr auch eine Handynachricht geschickt, in der er angekündigte, ihr "das Leben zum Albtraum" zu machen, sagte Weinkamer. Kurz nach Jahreswechsel stellte die Staatsanwaltschaft aber das Ermittlungsverfahren ein.

Aus Angst vor ihrem Ex-Freund soll die junge Frau nachts auch eine Freundin zu dem Treffen auf den Parkplatz mitgenommen haben. Kurze Zeit später war die 34-Jährige tot, erschossen aus nächster Nähe.

Tatort Supermarkt-Parkplatz

Wie der Bürgermeister von Maria Alm, Rudolf Müllner gegenüber dem KURIER erklärte, habe die Bluttat in den Nachtstunden in der Ortschaft kaum jemand mitbekommen, auch er nicht. Die Deutsche soll in der Vergangenheit immer wieder bei ihrem früheren Freund in der Nähe gewohnt haben. Sonderlich verwurzelt waren beide in der Gemeinde aber nicht, so der Ortschef. Er selbst kannte sie nicht persönlich.

"Das Motiv und der genaue Tathergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes“, so die Polizei.