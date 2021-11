"Mann, spricht's an!": Kampagne gegen Gewalt startet

"Diese müssen niederschwellig und in der Bevölkerung bekannt sein. Gewaltprävention und Opferschutz brauchen Täterarbeit sowie Männer- und Burschenarbeit, damit Gewalt erst gar nicht entsteht", so Mückstein. "Gewalt von Männern reicht von abfälligen Bemerkungen über verbale Gewalt durch Beschimpfungen, über selbstverletzendes Verhalten und physische Gewalt gegenüber anderen bis hin zum Mord."

28 Frauenmorde

"In der weit überwiegenden Anzahl von Fällen von Gewalt gegen Frauen geht diese von Männern aus. Heute zählen wir bereits 28 Frauenmorde und zusätzlich 40 Frauen, die beinahe ermordet wurden", sagte Zadić. "Veraltete und überholte Vorstellungen von Männlichkeit spielen hier eine große Rolle. Als Gesellschaft müssen wir genau da ansetzen."

In Zukunft können bei Verfahren zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen und zum allgemeinen Schutz vor Gewalt auch Richterinnen und Richter auf Antrag oder von Amts wegen die Teilnahme an einer Beratung zur Gewaltprävention anordnen, wenn der Gefährder noch an keiner Gewaltprävention nach dem Sicherheitspolizeigesetz teilgenommen hat. Ergänzend plant auch das Justizministerium eine Informationskampagne, um Frauen und Kinder auf das Instrument der Prozessbegleitung aufmerksam zu machen.