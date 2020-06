Männer wollten keine Drogen kaufen und wurden attackiert

Drei Männer wurden in der Nacht auf Freitag von einem Trio - einem 18-jährigen Türken, sowie einem 18- und einem 20-jährigen Österreicher am Franz-Josefs-Kai in der Wiener City angesprochen, weil sie ihnen Drogen verkaufen wollten. Die drei späteren Opfer lehnten dies laut eigenen Angaben ab, weshalb die Beschuldigten aggressiv wurden und versuchten, einem Opfer eine Umhängetasche zu entreißen.

Jacke geraubt

Dieser Raubversuch misslang, die drei Tatverdächtigen konnten aber mit einer geraubten Jacke sowie geringen Bargeldmengen flüchten. Die Männer riefen die Polizei. Im Zuge einer Sofortfahndung wurden die drei Beschuldigten festgenommen.