Mädchenbande überfiel Touristen in Wohnung: "Wollten sie meier machen"

Die Mädchen haben sich herausgeputzt. Die falschen Wimpern sitzen, die Haare sind durch den Lockenstab gedreht, die High Heels wurden ausgepackt. Sie kichern, kauen Kaugummi. Das Rundherum passt allerdings nicht so richtig: Sie warten am Dienstag am Gang des Landesgerichts für Strafsachen in Wien auf ihre Verhandlung. Ihnen wird Raub und Nötigung vorgeworfen.