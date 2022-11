Mädchen mit E-Scooter angefahren und verletzt

Wie ein Fahrrad

Grundsätzlich unterliegen E-Scooter denselben Regeln wie Fahrräder. Darunter fallen etwa Radwegbenützungspflicht, Telefonierverbot und eine Alkoholgrenze von 0,8 Promille. Auch zu zweit darf auf einem E-Roller nicht gefahren werden.

Abstellen

Wo geparkt werden darf, ist je nach Ort unterschiedlich. Gibt es in Bregenz dezidierte Abstellzonen, darf in Wien etwa auch auf Gehsteigen geparkt werden – allerdings nur, wenn diese mindestens vier Meter breit sind. In der Hauptstadt ist außerdem festgeschrieben, in welchen Bezirken Leih-Scooter-Betreiber operieren dürfen.

25 Stundenkilometer

schnell dürfen die Roller maximal sein. Das KfV wünscht sich die Herabsetzung auf 20 km/h wie in Deutschland und der Schweiz.