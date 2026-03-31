Selfies mit Freud und Gabalier: Madame Tussauds Wien wird 15

Spätestens beim Betreten des Sportbereichs merkt man, dass man sich in der österreichischen Dependance von Madame Tussauds befindet. Während beim Sommersport nur einige wenige Wachsfiguren zu sehen sind, ist die Wintersportabteilung gut dreimal so groß. Hermann Maier strahlt mit einem Paar Ski in der Hand, Skispringer Stefan Kraft macht sich auf der Schanze zum Absprung bereit. Aus dem angrenzenden Après-Ski-Raum, in dem Andreas Gabalier bereits wartet, erklingen Hüttenschlager. „Hier ist es auch extra ein bisschen kühler“, sagt Arabella Kruschinski beim Rundgang durch die Wachswelt. Sie leitet seit Beginn die Geschicke des Hauses am Wiener Riesenradplatz, das am 1. April sein 15-jähriges Jubiläum feiert. Veränderte Erwartungen Einiges hat sich in diesen eineinhalb Jahrzehnten verändert – nicht zuletzt das Publikum. Waren es zu Beginn noch mehrheitlich Wienerinnen und Wiener, die die Neuheit im Prater bestaunen wollten, sind es heute zu 85 Prozent Touristen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Arabella Kruschinski mit Marie Tussauds Wachsfigur.

Und auch die Ansprüche haben sich gewandelt, sagt Kruschinski: „Vor 15 Jahren war es wirklich noch so, dass die Leute hier ihren Star treffen, Fotos machen, die Figuren umarmen wollten. Heute reicht die Figur allein nicht mehr – das gesamte Setting muss ein Erlebnis sein.“ So kann man sich bei Sigmund Freud auf die Couch legen, neben Arnold Schwarzenegger aufs Fahrrad steigen oder bei Ludwig van Beethoven auf einer Vibrationsplatte Musik so erleben, wie der gehörlose Komponist sie einst wahrnahm. „Wir versuchen wirklich, zu jeder Figur ein eigenes kreatives Erlebnis zu schaffen.“ Einerseits muss man den Gästen also etwas ganz Besonderes bieten, andererseits sind es oft die einfachsten Dinge, die für Begeisterung sorgen. „In unserer Wedding Chapel kann man sich verkleiden, und bei vielen Stationen gibt es Accessoires für Fotos“, sagt Kruschinski. „Auch diese Dinge sind sehr gefragt.“

Madame Tussauds Wien

Riesenradplatz 5, 1020 Wien. Täglich geöffnet.

Infos und Tickets unter: madametussauds.com/wien/ Jubiläumsfeier

1. April: Programm ab 10 Uhr. Darunter Glücksrad, Schminkstation, Q&A mit Figuren-Künstlerin und Tanzperformance. 1802 stellte Marie Tussaud erstmals in London ihre Wachsfiguren aus. Sie lernte als junges Mädchen bei einem Arzt das Handwerk der Ceroplastik. Als die Französische Revolution ausbrach, fertigte sie von den Totenmasken Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes Wachsköpfe an, später auch von Robespierre und Danton. Sie zog nach England und etablierte 1835 für ihre Wachsfiguren einen fixen Standort in London. Seit 1972 gibt es Madame Tussauds auch außerhalb Englands.

Figure Grouping Dass sich manchmal Figuren einen Bereich teilen, die in dieser Kombination auf den ersten Blick überraschen, soll nicht etwa Historiker in Schnappatmung versetzen, sondern ist dem sogenannten „Figure Grouping“ geschuldet. Bei dem werden thematisch passende Figuren in einem Setting zusammengefasst. Ein Beispiel hierfür ist der Bereich, der dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist. Hier steht Winston Churchill, Anne Frank schreibt in ihrer Kammer an ihrem Tagebuch – und Brad Pitt und Quentin Tarantino filmen direkt gegenüber eine Szene aus „Inglourious Basterds“. Bei einzelnen Figuren würden jedenfalls auch Experten herangezogen, erklärt Kruschinski. „Bei Anne Frank haben wir zum Beispiel mit dem Jüdischen Museum zusammengearbeitet, um eine respektvolle Darstellung sicherzustellen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Lebensechter Arnie mit Fahrrad auf der Ringstraße.