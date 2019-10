Madame Tussauds: Faszination zum Dahinschmelzen

In einer Zeit ohne Fernsehgeräte und ohne Internet ist ein Hype um wächserne Abbilder historischer Persönlichkeiten nachvollziehbar. Aber warum begeistern die Wachsfiguren eigentlich immer noch? „Weil man sie anfassen kann“, glaubt Simone Windisch. Man darf sie berühren, sich einhaken, sie anstarren. Das sei angenehm, in der schnellen, digitalen Welt von heute. „Man kommt seinen Stars nah wie sonst nie“, heißt es vom Pressesprecher. Ja, sie seien nicht aus Fleisch und Blut. Aber sie sind so originalgetreu wie möglich. Nichts wird (auch wenn mancher Promi das vielleicht gerne hätte) größer, dünner, kleiner oder länger gemacht.

Erhält jemand ein wächsernes Double, reisen dafür Fotograf und Bildhauer aus London an. Die Person wird auf einer Drehscheibe positioniert und aus allen Blickwinkeln fotografiert. Dazu werden 250 Messungen vorgenommen.

Nach rund sechs Monaten ist die Figur fertig. Das dauert unter anderem deshalb so lange, weil jedes Haar einzeln eingesetzt wird. Ein Vorgang, der 140 Stunden in Anspruch nimmt. All das ist mit ein Grund, weshalb Simone Windisch so gut auf die Figuren Acht gibt. Immerhin ist jede von ihnen 200.000 Euro wert.