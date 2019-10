In Wachs gegossen: Richard Lugner enthüllte sein Ebenbild

"Darf ich bitten?", fragt Richard Lugner alljährlich seinen Opernball-Stargast wenn es um ein Tänzchen auf dem Parkett im Ballsaal geht - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Nun bittet der Baumeister die Besucher ins Madame Tussauds im Wiener Prater, denn dort gibt's jetzt einen Doppelgänger von ihm - aus Wachs.

"Ich habe in meinem Leben viel erreicht, von all dem hab ich nie geträumt. Eine große Baufirma, ein Einkaufszentrum, ein schönes Haus, schöne Autos, schöne Frauen, aber dass ich in Wachs gegossen wurde, das ist etwas ganz Besonderes für mich", zieht Mörtel Bilanz.