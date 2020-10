Machtübernahme in Josefstadt: Grüne wollen "Dornröschenschlaf" beenden

Man wolle die Lebensqualität in der Josefstadt verbessert - etwa durch Investitionen in den öffentlichen Raum. Fabisch will den Baumbestand im - laut eigenen Angaben - Bezirk mit dem geringsten Grünanteil "massiv" erhöhen.

Wahlkampfversprechen

Außerdem soll die Josefstädter Straße zwischen Lange Gasse und Palais Strozzi zur Begegnungszone werden. Das Projekt war ein zentrales Wahlkampfversprechen der Bezirks-Ökos - der KURIER berichtete.