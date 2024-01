Machetenmord in Wien: Anklage gegen vier Männer

Es war wohl eines der brutalsten Verbrechen, das in den vergangenen Jahren in Wien passiert ist: Am 20. April vergangenen Jahres wurde ein 32-jähriger Algerier von mehreren Männern attackiert und mit einer Machete grausam getötet. Nachdem das Innenministerium den Fall sieben Monate nach der Tat für vollständig geklärt erklärte, erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Mordes.

➤ Mehr zu der Tat lesen Sie hier

Den vier Beschuldigten im Alter von 21 bis 29 Jahren wird zur Last gelegt, den 32-Jährigen "im Nahebereich des Ausgangs der U6-Station Jägerstraße mit einer Machete und Messern angegriffen und vorsätzlich getötet zu haben". Das Opfer trug derart schwere Verletzungen davon, dass es trotz intensivmedizinischer Maßnahmen am 20. April 2023 an den Folgen des Angriffs verstarb. Die vier Männer und ihr Opfer pflegten eine längere Bekanntschaft, die massiv konfliktbehaftet war, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung.