MA 60 begutachtet jetzt Elmayers „Rex“

Jetzt ist die Behörde am Zug. Rex’ Sündenregister scheint lang zu sein: Täglich zaubern Medien neue, mutmaßliche Opfer des Vierbeiners von Benimm-Lehrer Thomas Schäfer-Elmayer aus dem Hut. Das zerbissene Gesicht einer Arzthelferin ist zu sehen, ein Gedenkbild an „Lupo“, jenen Hund, den der Vierbeiner auf dem Gewissen haben soll. In einem Medium wird über die „zwangsweise Euthanasie“ des zehnjährigen Hundes schwadroniert, ein anderes titelte mit „ Elmayers Horror-Hund“. Zuletzt wurde von einem Vorfall in der Tanzschule berichtet.

Den Medien-Hype um den Hund vergleicht Madeleine Petrovic, die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, mit der Politik: „Wenn sie dich einmal auf der Schippe haben, dann wird weiter nachgebohrt.“ Demnach gelten die Berichte gar nicht dem Hund, sondern seinem prominenten Herrl.

Elmayer behauptet stur, dass es sich um eine konstruierte Kampagne gegen seinen Vierbeiner handle. Alles sei „ganz anders“ gewesen als dargestellt. Er berichtet von „vielen Unterstützern“. Einer schrieb auch dem KURIER: Der bei einem Seminar anwesende Mischlingshund sei „in mustergültiger Manier als stiller Beobachter anwesend gewesen“ – obwohl ein anderer Hund im Raum war.

Jetzt tritt Elmayer die Flucht nach vorne an: Die MA 60 wird das Tier begutachten und, wenn nötig, auch Auflagen erteilen. Eine amtliche Vorladung gibt es offenbar nicht. Der Tanzschul-Inhaber erhofft sich dadurch, dass sein – mittlerweile am Land untergebrachter – „ Rex“ dadurch entlastet wird. Ein solcher Versuch ging in der Vorwoche schief. Vor laufenden TV-Kameras biss das Tier einen Artgenossen.

Wie dem Tier und seinem Besitzer geholfen werden kann, ging bisher unter. Petrovic’ Fernanalyse: „Der Hund reagiert in manchen Situationen falsch.“ Das sei die eine Seite der Medaille. Die andere betrifft das Herrl, das dem Hund solche Situationen auch zumute. Die Tierschützerin rät ihm, „ohne Fernsehkameras mit einer kompetenten Hundetrainerin mit dem Hund üben“. Nachsatz: „Auch mit dem Herrn Elmayer wird man üben müssen.“