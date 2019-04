90,8 Prozent: Ludwig startet am SPÖ-Parteitag "Kampfmaschine"

„Zynismus“

Dieses Vorgehen unterstützt auch Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker. Er sieht in dem vorliegenden Gesetz klare Gegensätze zum Verfassungs- und EU-Recht. Die Mindestsicherung sei das unterste Netz für Menschen in Armut, für sie müsse der Gleichheitsgrundsatz gelten, so Hacker, der gegen den „Zynismus und Dilettantismus“ von Türkis-Blau bei der Erstellung dieses Gesetzes wettert. Ziel sei es gewesen, Ausländer zu benachteiligen, „aber es trifft genauso die 60.000 Kinder im Land“. Derzeit sieht Hacker jedenfalls keine Veranlassung, die in Wien geltende Regelung der Mindestsicherung abzuändern.