Lost Place: Illegale Bautätigkeit bei Wiener Kult-Theater?

Geht das unendliche Theater um das unterirdische Jugendstil-Theater am Wiener Mittersteig in die nächste Runde? Wie berichtet, laufen aktuell das erste Mal seit 30 Jahren wieder Arbeiten auf dem Areal an der Bezirksgrenze von Wieden und Margareten. Doch eigentlich dürften dort derzeit gar keine Bautätigkeiten stattfinden, erklärt das Bundesdenkmalamt.

Reza Akhavan, Multimillionär und Miteigentümer von JP Immobilien, soll dort eine Aktionismus-Galerie planen. Da er Werke von Otto Muehl oder Hermann Nitsch besitzt, könnten diese dort ausgestellt oder sogar verkauft werden. Offiziell wurde der Keller im Vorjahr laut Grundbuch von einer der 89 Firmen gekauft, in denen Akhavan Eigentümer, Gesellschafter oder Geschäftsführer ist.