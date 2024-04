Lorenz-Böhler-Spital in Wien: Übergangslösung nun fix beschlossen

Im Zuge der Causa um das mittlerweile für den stationären Betrieb geschlossene Lorenz-Böhler-Spital (AUVA-Traumazentrum) in Wien-Brigittenau hat der Verwaltungsrat der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt am Dienstag nun offiziell den Beschluss für eine Übergangslösung gefällt.

So werde das Krankenhaus - wo machbar - saniert. "Dort, wo es nicht mehr möglich ist, werden Container oder Gebäude in Modulbauweise ergänzt", sagte ein Sprecher der APA am späten Nachmittag.