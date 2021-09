Ein bisschen aufgeregt ist man ja schon, wenn man mit der U-Bahn Richtung Donauinselfest fährt. Das Erste, das auffällt: Es ist dieser Tage ein bisschen kälter als sonst.

Das liegt aber nicht nur daran, dass das Fest nicht schon – wie sonst üblich – Ende Juni stattfindet. Vielmehr sitzt man alleine auf einem Vierersitz in der U-Bahn, und muss nicht mit gefühlt tausend anderen Besuchern in selbiger Zwangskuscheln.

Für den gelernten Wiener ist dieser unverhoffte Komfort ja eine zwiegespaltene Sache: Man hasst zwar leidenschaftlich andere Menschen, hasst es aber auch, wenn man nachher nicht von den Mühseligkeiten berichten kann, die einem bei der Anreise widerfahren sind.

Soll man die Hinfahrt jetzt also gut finden oder nicht? Man weiß es nicht.

Heuer dürfen jedenfalls 42.000 Menschen, verteilt auf drei Tage, auf das Donauinselfest. Das sind im Vergleich zum Prä-Corona-Donauinselfest im Jahr 2019 mit knapp 2,7 Millionen Feiernden sehr wenige.

Trotzdem: Während diverse Event-Organisatoren Absagen für Kirtage und Marathons in Aussicht stellen, weil besonders die Kontrollen von 3-G oder gar 1-G zu schwierig seien, verzichtet die SPÖ nicht auf ihr prestigereiches Fest.

Ausgerechnet in Wien, wo seit Monaten ein härterer Pandemie-Kurs von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vorgegeben wird als in den anderen Bundesländern, darf man also feiern.

„Wir trauen uns das, weil wir das strengste Sicherheitskonzept von allen haben“, sagt Barbara Novak, Organisatorin und Landesparteisekretärin der SPÖ.