Lkw-Abbiegeassistent: Wien testet - noch überzeugt kein Produkt

Zum traditionell in Orange gehaltenen Fuhrpark der "48er" gehören insgesamt 300 Müllautos. Schon jetzt, so erläuterte Thon, ist das gesamte Umfeld des Fahrzeuges für den Lenker einsehbar. An den Müllabfuhren sind insgesamt sieben Spiegel montiert, einer mehr als vorgeschrieben ist, wie es hieß. Dazu kommt eine Rückfahrkamera sowie Sicherheitssysteme, die dem Schutz der auf dem hinteren Trittbrett stehenden Mitarbeiter dienen.

Aktuell werden auch Assistenzsysteme getestet, die beim Abbiegen vor Hindernissen im toten Winkel warnen sollen. Als passiv werden sie deswegen eingestuft, weil sie im Gegensatz zu den aktiven Systemen über keine Bremsfunktion verfügen. Die näher unter die Lupe genommenen Abbiege-Helfer funktionieren entweder über eine Bilderkennungssoftware oder über Sensoren sowie mit akustischen oder optischen Warneinrichtungen. Kameras und Bildschirme sind ebenfalls Teil der Vorrichtungen. Aktiviert werden die Systeme meist durch das Betätigen des Blinkers.