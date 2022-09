Liliputbahn soll künftig mit Olivenkernen angetrieben werden

Da der englische Lieferant keine Steinkohle mehr liefert, soll die Wiener Liliputbahn künftig durch gepresste Olivenkerne angetrieben werden. Eine erste Probefahrt ist für Samstag angesetzt. "Wir sind extrem gespannt, wie sich dieser neue Brennstoff bei unseren Dampfloks verhalten wird", sagte die Geschäftsführerin der Liliputbahn im Prater GmbH, Anna Kleindienst-Jilly.

Die alten Dampfloks aus dem Jahr 1928 fahren eigentlich mit Steinkohle, die in den vergangenen Jahren in Großbritannien bestellt wurde, weil die Qualität ausgezeichnet für den Fahrbetrieb war. Die Kohle verursachte weniger Rauch und war auch besser in der Verbrennung. "Jedoch hat der Lieferant die Produktion und den Verkauf gedrosselt und vor dem Sommer für kleinere Kunden wie die Liliputbahn gänzlich eingestellt. Es gab also keine Kohle mehr für die legendäre Schmalspurbahn", hieß es in einer Aussendung.

Mitarbeiter hat Alternative gefunden

Einem Mitarbeiter ist es dann aber gelungen, eine Alternative zu finden: Gepresste Olivenkerne als "neuen nachhaltigeren Brennstoff für unsere 94-jährigen Dampfloks". Die erste Erprobung mit einer Dampflokomotive der Liliputbahn wird am Samstag erfolgen. Der erste Dampfzug fährt um 12.15 Uhr von der Hauptstation ab, dann wird es alle 30 Minuten eine Fahrt mit der Kernenergie betriebenen Liliputbahn Dampflok geben. Fahrgäste sind gerne willkommen.