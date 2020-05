Liesing: Bürger wettern gegen Grün-Projekt

Vassilakou steht zu dem Projekt. Im Falle der „Wiesn Ost“ werde man Einwände der Anrainer aber sichten und möglicherweise Adaptierungen vornehmen. „Am Ende muss aber eine Abwägung zwischen Gemeinwohl und etwaiger Individualinteressen erfolgen“, sagt Vassilakou. Im Klartext: Die Stadt wächst, daher müssen auch hohe Häuser erlaubt sein. „Jede Wohnung, die dort nicht gebaut wird, ist spätestens übernächstes Jahr eine geförderte Wohnung weniger.“ Sie will daher beide Projekte im Jahr 2013 widmen.

Im Pressegespräch kündigte die Stadträtin an, Investoren an eine kürzere Leine nehmen zu wollen. „Vereinbarungen, die mit Investoren und Bauträgern getroffen werden, müssen künftig in städtebaulichen Verträgen festgehalten werden.“ Rot-Grün möchte Investoren wohl ab 2013 dazu bringen, sich an Infrastrukturkosten zu beteiligen – und etwa Spielplätze oder Grünflächen mitzufinanzieren.