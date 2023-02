Liebesg’schichten und Partysachen: 14 Tipps für den 14. Februar

Segen für die Liebenden „to go“

Liebende können sich einen individuellen Segen zum Mitnehmen abholen: Heute, Samstag, zwischen 15.30 und 18 Uhr in der Kirche St. Florian (Wiedner Hauptstraße 97) oder am Sonntag zwischen 17 und 18.45 Uhr in der Pfarrkirche Schwechat (Hauptplatz 5) können sich Paare im Rahmen einer kleinen Feier segnen lassen. Fleißig gesegnet wird aber auch am Valentinstag selbst: Etwa um 20 Uhr im Stephansdom. Mehr Infos gibt es hier.

Exklusive Einblicke im Kunsthaus Wien

Das Kunsthaus Wien bietet einstündige Privatführungen für zwei Besucher. Zu sehen gibt es entweder die Hundertwasser-Ausstellung oder die aktuelle Schau „Unseen Places. Gregor Sailer“. Preis: 99 Euro. Mehr Infos gibt es hier.