Lichtbilder erhellen die Stadt trotz Krise

Im 3. Bezirk findet man ein sogenanntes Chromotop, Coeln bezeichnet so die entstandenen Lichtr├Ąume in der Kelsenstra├če / Ecke Ghegastra├če. Auf der Wieden leuchtet der Resselpark und der Schweizer Garten, das Quartier Belvedere. Weiters findet man den leuchtenden und beliebten Tiger als Lichtbild am Reumannplatz - man kennt ihn aus den Vorjahren. Auch am 1. Tor des Zentralfriedhofs wird ein Raster leuchten. Weitere Bilder findet man im Kongresspark, am Gau├čplatz und im Maurer Rathauspark im 23. Bezirk.

Au├čerdem k├Ânnen Besucherinnen und Besucher die Lichtinstallationen mit Augmented Reality anders betrachten. Mit ihren Smartphones kann man direkt in die Bilder eintauchen, hei├čt es.