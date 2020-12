Zum Tag der Menschenrechte: Wiener Lichtblicke in der City

Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Eleanor Roosevelt las die Menschenrechte vor den Vereinten Nationen in Paris vor. Erstmals in der Geschichte der Menschheit verständigten sich die damals 56 UN-Mitgliedsstaaten auf Rechte, die für alle Menschen gelten. Der Schutz der Menschen sollte künftig auch von der Staatsgemeinschaft der Vereinten Nationen getragen werden und nicht mehr nur von den Staaten alleine, wie der zweite Weltkrieg und der Holocaust zeigten.

Wiener Lichtblicke beinhaltet 3 Module.

Angelehnt an die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, entfaltet sich von 10. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 ein Weg der 10.000 Schritte. 10 Lichtinterventionen erweitern Stadträume, Plätze und Parks und machen sie neu sichtbar. Sie enthalten Verweise auf Gespräche, die im Vorfeld mit Experten und Expertinnen geführt werden. Im Vorfeld wurden dafür Menschen, die mit ihren Beiträgen und ihrer Arbeit die Menschenrechte fördern und stärken, online oder in kleinen Lichträumen im öffentlichen Raum interviewt.