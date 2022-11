„Let’s rock the Backfish“: Neuer Sternekoch im „Umar“

Groß war die Aufregung, als das Gerücht die Runde machte, das bekannte „Umar“ am Naschmarkt würde schließen. Tatsächlich beendete Erkan Umar nur die Zusammenarbeit mit Stefan Doubek in der Fischbar, die an das Restaurant angrenzt. Letzteres war von Änderungen nicht betroffen.

„Ich habe die ,Umar’-Fischbar als Zweitlokal zum seit 2003 bestehenden Restaurant initiiert“, meint der Inhaber. „Mit einem sehr ehrgeizigen Küchenkonzept bekamen wir viel Lob.“

Trotzdem sei es auf lange Sicht „nicht gelungen, eine zufriedenstellende Auslastung der ohnehin nur sehr wenigen Sitzplätze zu erzielen. Wir mussten erkennen, dass wegen der hohen Grundkosten in dieser Qualitätsstufe die Fischbar nicht kostendeckend geführt werden kann.“