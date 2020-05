Leseschwach ins neue Schuljahr

"Auch wir haben die vergangenen zwei Monate nicht tatenlos verstreichen lassen", verkündeten Wiens Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl und Stadtschulrat Christian Oxonitsch (SP) am Dienstag vor Journalisten. Derzeit würden sämtliche Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, um aus dem kommenden Schuljahr ein "Lesejahr" zu machen. Immerhin, so ergab der erste Wiener Lesetest im Frühjahr, kann jedes vierte Kind nicht sinnerfassend lesen. 3700 Kinder und Jugendliche würden deshalb schon bald einen Intensivkurs á vier Wochenstunden zwei Monate lang durchlaufen. "Das wird teilweise während und zusätzlich zur regulären Unterrichtszeit passieren", sagt Brandsteidl.



Auf bereits bestehende Sprachförder- und Alphabetisierungskurse für neu zugewanderte Kinder hätte das Programm keinen Einfluss. "Anders ist die Situation bei sogenannten Flüchtlingsklassen", sagt die Stadtschulratspräsidentin. "Die wird es nicht mehr geben."



Schließlich sei das Angebot, anders als in den 90er Jahren, derzeit nicht notwendig.

Und was ist dran an dem Gerücht, dass 140 Lehrerposten gestrichen werden? "Nichts", beteuert Brandsteidl. "Wir werden sogar mehr Lehrer haben als im Vorjahr." Während in Volksschulen die Schülerzahl wächst, schrumpft sie an den Hauptschulen. Für die Kleinsten werden heuer also neue Lehrer eingestellt, nur an den Hauptschulen wird weniger Lehrpersonal unterrichten. "Aber das ist mit natürlichen Abgängen bewältigbar." Im Februar 2012 soll dann ein zweiter Lesetest stattfinden. "Um die Ergebnisse evaluieren zu können."

