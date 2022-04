Lenker in Wien mit 800 Euro offenen Verwaltungsstrafen geschnappt

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle in Wien-Favoriten kontrollierte am Mittwochabend die Polizei einen 40-jährigen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Türken ein Festnahmeauftrag aufrecht war.

Die Polizei nahm den Mann in der Nähe der U-Bahn-Station Alaudagasse fest und brachte ihn in weiterer Folge in eine Justizanstalt. Dort wurden noch rund 800 Euro aufgrund von offenen Verwaltungsstrafakten eingehoben.

Kennzeichen nach Lärmmessungen abgenommen

Außerdem führte am Donnerstag die Polizei des Stadtpolizeikommandos Favoriten in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung Wien und der Polizeidiensthundeeinheit eine Schwerpunktaktion durch. Insgesamt gab es elf Anzeigen gemäß Kraftfahrgesetz, zehn Organmandate sowie zwei Kennzeichenabnahmen nach Lärmmessungen.

Die Aktion wurde von 21.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht im Bereich der Filmteichstraße und der Laaer-Berg-Straße durchgeführt. "Dank des koordinierten Einsatzes der eingesetzten Polizisten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit in Wien-Favoriten geleistet werden", sagte die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

