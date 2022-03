In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf, bei dem ein Autolenker ums Leben gekommen ist. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Laut Angaben der Polizei verlor gegen 1.20 Uhr der 27-jährige Lenker die Kontrolle über sein Auto und durchfuhr in der Prager Straße mit der Mayerweckstraße den dort befindlichen Kreisverkehr.

Fahrer im Auto eingeklemmt

Weiters prallte er gegen einen Lichtmast und gegen eine Baumreihe. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war der 30-jährige Beifahrer bereits von Ersthelfern befreit worden. Im Anschluss wurde er von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Mithilfe der Berufsfeuerwehr musste der Lenker, der am Unfallort starb, mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Auto befreit werden. Die Feuerwehrleute sicherten den auf einer Böschung an einem Baum hängenden Fahrzeug mit einer Lastkette, damit der Pkw nicht abrutschte.

Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: