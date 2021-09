Lenker begeht Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit Kind

Kurz nach 13 Uhr kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall am Gaußplatz in Wien-Brigittenau, bei dem eine Elfjährige verletzt wurde.

Ein derzeit unbekannter Pkw-Lenker soll im Kreisverkehr gefahren sein und wollte diesen in Richtung Klosterneuburger Straße verlassen. Zur selben Zeit wollte ein 11-jähriges Mädchen die Fahrbahn auf dem Schutzweg überqueren.

In dem Moment kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin verletzt wurde. Der Fahrer, der laut Zeugen ein Vollbart trägt, flüchtete vom Unfallort. Er dürfte einen blauen Honda Civic mit Wiener Kennzeichen gefahren haben.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. zu dem fahrerflüchtigen Lenker können, auch anonym, an jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: